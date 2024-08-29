Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kurslarının final gösterileri, 28-29 Ağustos tarihlerinde büyük bir heyecan ve coşku içinde gerçekleştirildi. Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri ve Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde eğitim gören öğrenciler, yıl boyunca edindikleri becerileri sergileyerek kurslarını başarılı bir şekilde tamamladılar.

Final gösterileri büyük ilgi gördü

Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde 28 Ağustos Çarşamba günü ve Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde 29 Ağustos Perşembe günü yapılan final gösterileri, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Yüzme eğitimi gören öğrenciler, çeşitli gösteriler ve performanslarla aldıkları eğitimi başarıyla sergiledi.

Başkan Doğanca’dan teşekkür ve destek mesajı

Final gösterilerinin ardından bir konuşma yapan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “Kuyucak ve Horsunlu’daki havuzlarımızda yüzme eğitimi gören tüm çocuklarımızı ve onlara kurs veren eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Gösterilerinde sergiledikleri başarıdan gurur duyuyoruz. Tüm spor dallarında desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Etkinliklere katılım ve destek

Etkinliklere Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Solak, İlçe Garnizon Komutan Vekili İdris Alanbay ve diğer daire amirleri katılarak öğrencilere ve eğitmenlere destek verdiler.