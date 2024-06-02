İncir, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir tarım ürünü olmasıyla bilinirken, incir ağaçlarının sağlığının korunması ve ürün verimliliğinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik teknik desteklerini sürdürerek incir bahçelerinde rutin kontrollerini gerçekleştirmektedir.

İlçedeki incir bahçelerinde yapılan kapsamlı kontrollerde, olası hastalıklar ve zararlılar tespit edilerek çiftçilere gerekli önlemler hakkında bilgi verildi. Bu kontrollerle birlikte, incir üreticilerine hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek için kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incir üreticilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, bahçelerinde herhangi bir sorun yaşayan üreticilerin müdürlükle iletişime geçmelerini önerdiler.