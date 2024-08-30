Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle başladı. Etkinlikler, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Uğur Doğanca’nın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın devamı

Törenin devamında, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, etkinliğin son bölümünde geleneksel halk oyunlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. Kutlamalar, halk oyunları ekibinin performansının ardından büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı.

Akşam etkinlikleri

Günün ilerleyen saatlerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından, saat 21.30’da aynı meydanda dev ekranda Atatürk filmi gösterimi gerçekleştirilecek. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya ve bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.