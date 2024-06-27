Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın organize ettiği 'Yaz Konserleri' çerçevesinde Kuyucak'ta unutulmaz bir gece yaşandı. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği konser, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle gerçekleştirildi. Kuyucaklılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Eğitmeni Efe Dumancı'nın sahne aldığı bu özel geceyi büyük bir coşkuyla karşıladı. Efe Dumancı, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve pop müziğinden seçilmiş geniş bir repertuvarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik sonrasında Kuyucaklılar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçını dev ekranda izleyerek galibiyet coşkusunu birlikte yaşadılar.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Halkımızla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nı doldurarak önce muhteşem bir konseri, ardından da Milli Takımımızın zaferini kutlama mutluluğunu yaşadık. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, Konservatuvar ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Sağlam, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, Kadın Kolları Başkanı Özlem Küçük, Gençlik Kolları Başkanı Nuri Can Güzeldağ, Belediye Meclis Üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.