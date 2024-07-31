Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, zeytin bahçesinde başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alan yandı. Yangının, sulama borusunu tamir etmek için yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Şüpheli hakkında hem adli ceza hem de idari para cezası uygulandı.

Kuyucak’ın Gencelli Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde dün saat 12.30 sularında başlayan yangın, zeytin bahçesinden ormanlık alana sıçradı. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı’nın detaylı araştırması sonucunda, M.İ. isimli şüphelinin zeytin bahçesinde sulama borusunu ısıtarak tamir ederken yakmış olduğu ateşin kontrolden çıkarak orman yangınına neden olduğu tespit edildi.

Yangın, yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alanı etkileyerek geniş bir ormanlık bölgenin zarar görmesine yol açtı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangının büyümesi engellendi.

Şüpheli M.İ., taksirle yangına neden olmak suçundan adli ceza ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca, emre aykırı davranışta bulunmaktan dolayı 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı. Bu cezalar, yangının neden olduğu zararın boyutunu ve yangın güvenliği kurallarına uyulmasının önemini vurgulamaktadır.