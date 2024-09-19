Kuyucak'ta Gaziler Günü Törenle Kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Vatan için canlarını hiçe sayan gaziler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda anlamlı tören

Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi'nin iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın da katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan konuşmalarda, gazilerin fedakârlıkları bir kez daha hatırlatıldı.

Gazilere özel kahvaltı programı

Tören sonrası Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında, gaziler ve aileleri bir araya geldi. Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen kahvaltıda, gazilere olan minnet ve şükran duyguları dile getirilirken, gazilerin onuruna anlamlı bir gün yaşatıldı.