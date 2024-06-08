Ekipler, son olarak iyi tarım uygulamaları çerçevesinde, iyi tarım sertifikalı ürünlerin satıldığı marketlerde detaylı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, marketlerde satışa sunulan ürünlerin iyi tarım standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi. Ekipler, ürünlerin sertifikalarının geçerliliğini ve izlenebilirlik bilgilerini kontrol etti. Ayrıca, üretim süreçleri ve sertifika belgeleri üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapıldı. Denetimlerde, herhangi bir aksaklık veya uyumsuzluk tespit edilmemesi, tüketicilere sunulan ürünlerin kalitesi konusunda güven verdi.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin belirli periyotlarla düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Amaçlarının, iyi tarım uygulamalarıyla üretilen ürünlerin kalitesini koruyarak, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdalara erişimini sağlamak olduğunu vurguladılar. Bu kapsamda, hem üreticilerin hem de satıcıların iyi tarım uygulamalarına uymaları ve tüketicilere doğru bilgiler sunmaları büyük önem taşıyor.