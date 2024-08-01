Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimine yönelik çalışmalar sonuçları, AA (39) ve N.Ş. (53) isimli kişilerin sahte seks üretimi yaptığı bilgilere ulaştı.

Depoda arama yapıldı

Kuyucak Şehit Ali İnceoğlu Polis Merkezi Amirliği'nin de operasyona katılmasında, kişilerin ikametgahları ve ND (52) isimli şahsa ait depo olarak kullanılan barakada arama yapıldı.

Adli işlemler başlatıldı

Yapılan aramalarda 1200 adet bandrolsüz makarna, 1 kilo sarımlık kıyılmış tütün, 600 ml anason aroması, 600 ml viski aroması, 11,5 litre kurma viski, 9 litre kurma rakı ve 9,5 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili AA, N.Ş. ve ND'nin yayımlanması, Cumhuriyet Savcısının bakım haklarıyla ilgili adli işlemleri başlatıldı.