Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde, vatandaşlar tarafından tarım arazisinde bir erkek cesedi ve kaza yapmış bir motosiklet bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, cesedin 5 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Muhammet Çıralı'ya ait olduğunu tespit etti.

Vatandaşlar ihbar etti

Başaran Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, bir erkek cesedi ve kaza yapmış bir motosiklet olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı ilk incelemeyi yaptı

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, cesedin Muhammet Çıralı'ya ait olduğunu belirledi. 5 gündür kayıp olan Çıralı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın nasıl gerçekleştiği ve Muhammet Çıralı'nın ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.