AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Denizli'den Aydın istikametine ilerleyen İ.G. idaresindeki 20 YK 399 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton direğe, ardından S.B'nin (21) kullandığı 09 V 1491 plakalı otomobile çarptı.
Kazada S.B. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: aa