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Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası nca kaydedildi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tır ın otomobil e çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

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