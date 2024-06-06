Ülkemizde kuyumcuların sık sık yan yana çalışması, başta mantıklı gelmeyen bir durum gibi görünse de aslında bir satış stratejisi. Bu strateji, Nash dengesi prensibi ile açıklanıyor ve işletmeler arasında rekabeti dengede tuttuğu biliniyor.

Nash Dengesi ve Kuyumcu Örneği

İki Kuyumcunun aynı bölgede yan yana dükkan açması ile başlayan rekabet, alışveriş yapacak birinin tek bir bölgeye yoğunlaşmasını sağladığı ortaya çıktı.

Kuyumcu A ve B'nin aynı bölgede dükkân açmasıyla başlayan rekabet, aslında tek bir bölgeye yoğunlaşma eğilimindedir. Birinin bölgenin tam ortasına taşınması, gelir dengesinin bozulmasına neden olur. İşte burada devreye Nash dengesi girer: A kişisinin de dükkânını B kişisinin yanına taşımasıyla denge sağlanır.

Stratejik Yakınlığın Faydaları

Kuyumcu A ve B'nin yan yana çalışması, müşterilerin her iki dükkâna da eşit şekilde ulaşmasını sağlar. Bu durum, rekabeti adil bir şekilde sürdürürken işletmelerin de kâr elde etmesine olanak tanır. Böylece müşteri potansiyeli dengeli bir şekilde dağılarak her iki işletmenin de müşteri tabanını genişletir.

Kuyumcu dükkânlarının yan yana açılması, rekabeti dengelemek ve adil bir pazar ortamı oluşturmak için bir stratejidir. Bu strateji, işletmelerin karşılıklı olarak müşteri tabanını genişletirken gelir dengesini sağlar. Bu nedenle, rekabetçi bir pazarda yer almak isteyen işletmeler için stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.