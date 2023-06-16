Derya EVREN KORKMAZ-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)-KUYUMCUKENT'te 31 Ocak'ta yapılan genel kurulda seçilen yönetim ile eski yönetim arasında karar defteri krizi çıktı. Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bakın şu anda elektrikleri kesmişler mesela. Bundan önce de birçok arkadaşımız yönetime aday oldu, fakat hazerun defterini kaçırarak, siber saldırı deyip interneti keserek görevi devretmemek için ellerinden geleni yapıyorlarö iddiasında bulundu.

Kuyum üretim, pazarlama ve satış fonksiyonlarını bir araya getiren, iş ve yaşam merkezi Kuyumcukent'te eski yönetim ile yeni yönetim arasında kriz çıktı. Yeni yönetim, eski yönetimin kendilerine oy veren esnafın elektriklerini kestiğini, karar defterini ve bazı belgeleri kaçırdığını iddia etti. Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetimi konuyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Eski yönetimin izin vermediği basın açıklamasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Açıklama sırasında yer yer eski yönetim temsilcileri ile esnaf arasında gerginlikler yaşandı.



"ESNAFIN ELEKTİRİĞİNİ KESTİLER, KARAR DEFTERİNİ KAÇIRDILARö

Açıklamayı, grup adına Kuyumcukent Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz yaptı. Yılmaz, "31 Ocak'ta bir genel kurul yapılmıştır ve biz bu genel kurulu esnafımızın da desteğiyle kazandık. Fakat, eski yönetim bize görevi vermemekte ısrar ediyor. Biz de burada bir hukuki mücadeleye girdik. Bunun sonuçlarını, geldiğimiz durumu bugün açıklamak için toplandık. Aynı insanlar 15 yıldır burayı hem yöneten hem de denetleyen kişiler. Bir önceki yönetimde yönetici konumunda olan bir sonraki dönem de denetleyici oluyor. Böyle bir şey zaten mümkün değil. 31 Ocak'taki kuruldan sonra karar defterinin teslim edilmesiyle ilgili açılmış bir dava var. Avukatımız ona bir ıslah ekleyerek burada yapılan bütün usulsüzlükleri davaya ekledik. Dün görülen davamız ekim ayına ertelendi. Elimizin kuvvetli olduğunu biliyoruz. Biz yasalara saygılıyız. Bu davanın lehimize sonuçlanarak 15 yıldır Kuyumcukent'in üzerine karabasan gibi çöken yönetimin gideceğini düşünüyoruz. Bakın şu anda elektrikleri kesmişler mesela. Bundan önce de birçok arkadaşımız yönetime aday oldu, fakat hazirun defterini kaçırarak, siber saldırı deyip interneti keserek, görevi devretmemek için ellerinden geleni yapıyorlarö dedi.

ESKİ YÖNETİMİN AVUKATI: "SEÇİMLİ BİR GENEL KURUL DEĞİLDİö

Basın açıklaması sırasında eski yönetimin avukatı Merve Tütüncüoğlu geldi. Bu sırada taraflar arasından yeniden gerginlik yaşandı. Merve Tütüncüoğlu, temsil ettiği eski yönetim adına açıklama yaptı. Tütüncüoğlu iddiaları reddederek, "6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Tedbir kararı talep ettiler, talepleri reddedildi. Dava sonuçlanmış değil. Ayrıca bizim genel kurulumuz seçimli bir genel kurul değildi. Olmayan seçimde acaba genel kurulda neyi kazanmışlar? Tamamen yalan. Bizim üzerimize kapıyı kapattılar. Hürriyeti tahdit suçu işledilerö ifadelerini kullandı. (DHA)

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