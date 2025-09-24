Altın ve gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, piyasada sahte çeyrek ve yatırım dolandırıcılığı da tarihi seviyelere çıktı. Sahte çeyreklerin sayısı üç katına çıkarken, gümüşte de yatırımcılar tuzağa düşürülüyor.

Rekor kıran altın ve gümüşte sahtecilik alarmı

Altın fiyatlarının 5 bin TL, çeyrek altının ise 8.400 TL’yi aştığı günlerde, piyasada sahtecilik endişe verici boyutlara ulaştı. Düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altınlarda sahte sayısı üçe katlanırken, gümüşte de özellikle yatırım amaçlı dolandırıcılık girişimleri dikkat çekiyor.

Düğünlerde sahte çeyrek şoku

Türk geleneklerinde düğünlerin en önemli takılarından olan çeyrek altınlarda sahtecilik bu yıl tarihi zirve yaptı. Kuyumcular, “Her yıl takılar arasında 1-2 sahte çeyrek çıkardı. Ancak bu yıl sayı üçe dörde katladı” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Hatta bazı çiftler, kuyumcuda sahte altınların ortaya çıkmasıyla büyük tartışmalar yaşadı. Bir kuyumcu, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Bir çift bozdurmak için 10 bilezik getirdi. İkisi gerçek, sekizi sahte çıktı. Aile, gelinin talebini karşılamak için iki bileziği gerçek, kalanını sahte almış. Durum kuyumcuda anlaşılınca büyük kavga çıktı, çift boşanmaya kadar gitti.”

Gümüşte yatırım tuzakları

Son dönemde yatırımcıların ilgisini çeken gümüşte de sahtecilik artış gösterdi. Özellikle online platformlarda açılan siteler üzerinden “gerçeğinden ayırt edilemez” başlığıyla satılan sahte ürünler yatırımcıları mağdur ediyor.

Ajda bileziklerden Trabzon setine, hasır kelepelerden kolyelere kadar birçok takının sahtesi piyasada bulunuyor. Fiyatlar 300 TL’den başlayıp 12.500 TL’ye kadar çıkıyor.

Kuyumcular uyarıyor

Kuyumcular, vatandaşların sahte altını kendi başına ayırt etmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor:

“Takı töreninde kurdeleye takılıyor ya da sepete atılıyor. Gelin ve damat gerçek mi sahte mi ayıramaz, ancak kuyumcuda anlaşılır. Bu nedenle devletin online sahte satış yapan sitelere yönelik adım atması şart.”