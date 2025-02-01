Bilim dünyasında yeni bir pandemi endişesi doğdu. ABD'nin Alabama eyaletinde ilk kez tespit edilen Camp Hill virüsü, Kuzey Amerika'da keşfedilen ilk henipavirus olarak kaydedildi. Sivri farelerde bulunan bu virüs, dünya genelinde önceki yıllarda yüksek ölüm oranlarına yol açan henipavirüs ailesinin bir üyesi olarak büyük tepkilere neden oldu.

Henipavirüslerin tehlikesi

Henipavirüs ailesi, daha önce Asya ve Avustralya'da ciddi salgınlara ve ölüm oranlarının yüksek olduğu hastalıklara yol açmıştı. Hendra virüsü, Avustralya'nın Brisbane şehrinde tespit edildiğinde, ölüm oranının %70 olduğu bildirilmişti. Ayrıca, Nipah virüsü de Malezya ve Bangladeş gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde %40 ila %75 arasında ölüm oranlarıyla ciddi sağlık tehditlerine yol açmıştı. Camp Hill virüsünün keşfi, henipavirüslerin daha önce tahmin edilenden daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olabileceğini gösteriyor.

Camp Hill virüsü ve yayılma endişesi

Camp Hill virüsü, kuzey kısa kuyruklu sivri fareler (shrews) arasında tespit edildi. Bu fareler, Kuzey Amerika'nın Kanada ve ABD bölgelerinde yaygın olan küçük memelilerdir. Ancak, Camp Hill virüsünün insanlara nasıl bulaştığı ve insanların bu virüsten etkilenip etkilenmeyeceği hala netlik kazanmış değil. Dr. Rhys Parry, bu virüsün insanlara geçebileceğini belirterek daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Langya virüsünün Çin'de sivri farelerden insanlara geçtiği biliniyor. Camp Hill virüsünün de benzer bir şekilde insanları tehdit etmesi olasılığı, uzmanları daha dikkatli olmaya sevk ediyor.

Aşı geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı

Uzmanlar, henipavirüs ailesine karşı bir aşı geliştirilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olması gerektiğini vurguluyor. Dr. Ariel Isaacs, virüs ailesinin aşısı üzerinde çalışmaların başladığını ve hücre girişine dahil olan kilit yüzey proteinlerini karakterize etmeye odaklandıklarını belirtti. Bu çalışmalar, virüsün nasıl yayıldığını ve insanlara nasıl bulaşabileceğini anlamada önemli bir adım olarak görülüyor.

Henipavirüslerin potansiyeli, dünya çapında bir pandemi tehlikesi yaratabileceği konusunda uzmanları endişelendiriyor. Özellikle hızla yayılabilen bu virüslerin, küresel sağlık sistemine büyük tehditler oluşturabileceği ifade ediliyor. Şu an için virüsün insanlarda nasıl bir hastalığa yol açacağı belirsiz olsa da, yapılan araştırmalar gelecekteki salgınları engellemek için hayati öneme sahip olabilir.