Kuzey Ege Otoyolu'nda, Şakran mevkiinde Çandarlı istikametine doğru meydana gelen trafik kazası, yol kullanıcılarını etkileyen önemli bir soruna neden oldu. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak, yol temizleme çalışmaları sürüyor.

Kazanın detayları

Şakran mevkiinde gerçekleşen kazanın ardından, güvenlik ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Kazaya karışan araçların yol dışına alınması ve yol temizleme çalışmaları devam ederken, bölgede trafik akışı tek şerit üzerinden sağlanıyor.

Yoğun trafik

Kaza sonrası geriye doğru 300 metreye kadar uzanan trafik yoğunluğu, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Özellikle bu güzergahı kullanacak olan yol kullanıcılarının sabırlı olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor.

Güvenlik önlemleri

Yetkililer, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemleri almış durumda. Kazanın nedenleri üzerinde araştırmalar sürerken, yolun en kısa sürede normale dönmesi bekleniyor.