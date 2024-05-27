Badminton’da Küçük Kızlar kategorisinde ilk 4 derece, Küçük Erkekler kategorisinde birincilik, ikincilik ve dördüncü dereceleri, Yıldız Kızlar’da birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri, Yıldız Erkekler’de birincilik, Genç Kızlar’da birincilik ve ikincilik, Genç Erkekler kategorisinde birincilik, Büyükler Kadın Kategorisi’nde birincilik, Büyükler Erkek Kategorisi’nde birincilik dereceleri alındı. Futbol’da Yıldız Erkekler kategorisinde birincilik, 3*3 Sokak Basketbol’unda Yıldız Kızlar kategorisinde ve Küçük Erkekler kategorisinde ikincilik, Mini Voleybol’da ikincilik, Kros Koşu’da Büyük Erkek kategorisinde birincilik, Genç Erkek Kategorisi’nde birincilik ve ikincilik, Yıldız Erkek kategorisinde üçüncülük dereceleri alındı. Masa Tenisi’nde Küçük Kadınlar kategorisinde birincilik, üçüncü ve dördüncülük, Küçük Erkekler kategorisinde ilk 4 derece, Yıldız Erkekler kategorisinde ikinci, üçüncü ve dördüncülük dereceleri alındı. Satranç’ta 8 yaş ve altı kategorisinde ikincilik ve en iyi kadın sporcu dereceleri, 10 yaş ve altı kategoride dördüncülük, 14 yaş altı kategoride takımlar final sıralamasında ikincilik dereceleri alındı. Tenis’te Yıldız Kızlar kategorisinde birincilik, Genç Kızlar kategorisinde birincilik, Genç Erkekler kategorisinde birincilik, Büyük Erkekler kategorisinde birincilik, ikincilik ve dördüncülük, Büyük Kızlar kategorisinde üçüncülük ve dördüncülük derecelerine ulaşıldı.

BERGAMA ULUSAL EGEMENLİK MİNİ VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ

Bergama, Dikili ve Aliağa’dan 2013 ve 2014 doğumlu 120 kız voleybolcu Bergama Ulusal Egemenlik Mini Voleybol Turnuvası’na katıldı. Bergama Belediyesi Erdal Önder Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine katılan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju ÇELİK; “ Tüm sporcu çocuklarımızla gurur duyuyorum. Kız çocuklarımızın ve sporcularımızın başarıları için elimizdeki tüm imkânları iyileştiriyor, erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bergama Belediyesi olarak tüm projelerde yanında olacağız. dedi”

PROF. DR. TANJU ÇELİK TÜM SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Kuzey Ege Spor Oyunları Ödül Töreni’ne de katılan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju ÇELİK, 12 branşın 11’inde derece alan Bergamalı öğrenciler başta olmak üzere katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik etti. Bu büyük başarıları için Bergama Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne, Bergama Belediyesi Spor Kulübü öğrencilerine, ilçede faaliyette olan tüm spor kulüplerine, antrenör ve yöneticilerini de tebrik eden Prof. Dr. Tanju ÇELİK; “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi gençliğimiz sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altında olacak. Hem Aliağa’daki Kuzey Ege Spor Oyunları’nda hem Bergama Ulusal Egemenlik Mini Voleybol Turnuvası’nda ödül alan takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ederim. Biz de Bergama Belediyesi olarak her zaman kızlarımız ve sporcularımızın yanında tam destek olacağız.” dedi.