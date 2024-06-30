ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında durdurulan 2 lastik botta 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" unsurlarınca tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Botta bulunan 6'sı çocuk 24 yabancı uyruklu, kıyıya getirildi.

Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik botta bir grubun bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-115" ekibi, lastik botu durdurarak 13'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni alıp karaya çıkardı.

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Yakalanan yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: aa