Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen ve acil yardım çağrısında bulunan 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında denizde motor arızası yaşayan ve sürüklenmeye başlayan bir grup kaçak göçmenin yardım talebini aldı. İhbarın hemen ardından harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Botu "KB-20" ile bölgeye ulaştı. Yapılan operasyon sonucunda, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 21 kaçak göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi

Kurtarılan kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmenlerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin ardından, yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi.