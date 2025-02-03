ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bir röportajında Kuzey Kore’yi “haydut devlet” olarak tanımlaması, Pyongyang yönetiminin sert tepkisini çekti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rubio’nun ifadelerinin "saçma" olduğu belirtilerek, "ABD’nin, Kuzey Kore’yi karalamaya yönelik bu açıklamaları egemenlik haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır" denildi.

Açıklamada, Washington’un Pyongyang’a karşı değişmeyen düşmanca politikalar izlediği vurgulanarak, "ABD’nin dış politikasından sorumlu olan kişinin bu tarz açıklamalar yapması, ülkeler arası diyalog ihtimalini tamamen yok etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Asla tahammül etmeyeceğiz"

Kuzey Kore, ABD’nin sert açıklamalarına karşılık vermeye devam edeceğini belirterek, "Düşman ABD’nin herhangi bir provokasyonuna asla tahammül etmeyeceğiz, her zamanki gibi sert bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Pyongyang yönetimi, ABD’nin küresel düzeyde "en yozlaşmış devlet" olduğunu öne sürerek, Washington’un başka bir ülkeye "haydut devlet" yaftası vurmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.