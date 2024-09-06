Güney Kore, Kuzey Kore'nin son üç gündür içlerinde çöp bulunan yüzlerce balon gönderdiğini ve bu eylemin üçüncü gününe girdiğini duyurdu. Yonhap’ın aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin çöp balonlarını arka arkaya ülkeye göndermeye devam ettiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin çöp balonu saldırıları

Güney Kore yetkilileri, son 24 saat içinde 260’tan fazla çöp balonunun çeşitli kentlere düştüğünü açıkladı. Özellikle başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi eyaletine 140 balonun düştüğü ifade edildi. Balonların çoğunda kağıt ve plastik şişelerin bulunduğu, tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı vurgulandı.

"Balon Gerilimi" sürüyor

Kuzey ve Güney Kore arasındaki balon gerilimi, uzun süredir devam eden bir soruna işaret ediyor. Güney Kore'deki Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang yönetimini eleştiren propaganda broşürleriyle dolu balonları Kuzey Kore'ye göndermişti. Bu duruma tepki olarak Kuzey Kore, mayıs ayından itibaren Güney Kore'ye çöp taşıyan 3 binden fazla balon göndermeye başlamıştı.

Kuzey Kore, bu balonları "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirirken, Güney Kore bu eylemi sert bir şekilde kınadı.