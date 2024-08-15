Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıldır kapalı tuttuğu sınırlarını yeniden açma kararı aldı. İlk olarak ülkenin kuzeyindeki dağlık şehir Samjiyon, Aralık ayında yabancı turistlerin ziyaretine açılacak. Bu adımla birlikte Kuzey Kore, uzun süredir uyguladığı turizm kısıtlamalarını kademeli olarak gevşetmeye başlıyor.

Turizm şirketleri açıklama yaptı

Çin merkezli en az iki tur şirketi, Kuzey Kore'nin turizm kapılarını açacağına dair duyurular yaptı. Şanghay merkezli bir tur şirketi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar sadece Samjiyon'un turizme açılmasının resmi olarak onaylandığını, ancak ilerleyen dönemde Pyongyang ve diğer şehirlerin de turistlere açılmasının beklendiğini belirtti.

Kısıtlamalar gevşetiliyor

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte sınırlarını tamamen kapatmıştı. Ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerin ülkeye girişiyle başlayan kısıtlamaların gevşetilmesi süreci, Ağustos ayında yurt dışında yaşayan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeye dönmesine izin verilmesiyle devam etti.

Rus turistler için kapılar açıldı

Kuzey Kore, Moskova ile arasındaki güçlü ilişkiler sayesinde 2024'ün başında Rus turistlerin ülkeyi ziyaret etmelerine de izin verdi. Bu gelişmeler, Kuzey Kore'nin uzun süredir kapalı olan turizm sektörünü canlandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.