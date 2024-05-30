Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin yerel saatle 06.14’te Pyongyang’ın Sunan bölgesinden ateşlendiği belirtildi.

Güney Kore ve ABD harekete geçti

Güney Kore ordusu, ABD ve Japonya ile koordinasyon içinde bilgi paylaşımında bulunduğunu ve füzelerin analiz ve takip faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bu denemelerin bölgesel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Japonya’dan sert kınama

Japonya hükümeti de füze denemesini doğruladı. Başbakan Fumio Kishida, füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü ve herhangi bir hasara yol açmadığını açıkladı. Kishida, “Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal eden bu balistik füze denemelerini şiddetle kınıyoruz” dedi. Ayrıca, analiz ve takip faaliyetlerine devam edeceklerini ve ABD ve Güney Kore ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Kuzey Kore’nin son denemeleri

Kuzey Kore, en son 17 Mayıs’ta otonom navigasyon sistemi ile donatılmış taktik balistik füzeleri test etmişti. 27 Mayıs’ta ise yörüngeye uydu fırlatma girişiminde bulunmuş ancak roket motor arızası nedeniyle infilak etmişti.