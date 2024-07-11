Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski’yi makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu belirtirken, Büyükelçi Manasijevski ise Kayseri’nin ticari geçmişinin çok dikkat çekici olduğunun altını çizdi.KAYSERİ (İGFA) - Biz dizi program çerçevesinde Kayseri’ye gelen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Karşılama sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükelçi Manasijevski ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizleri Kayseri’mizde görmekten memnuniyet duyduk. Balkanlar denilince Makedonya aklımıza gelir, oradaki dostluklar, kardeşlikler bizim için çok önemli ve anlamlıdır. Sizleri içimizden biri gibi görüyoruz” dedi.

“KAYSERİ ULUSLARARASI ÖNEM ARZ EDEN BİR ŞEHİRDİR”

Kayseri’yi 1,5 milyon nüfusu, 16 ilçesi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, bu değişik medeniyetlerin getirdiği zenginlikler şehri olarak nitelendiren Büyükkılıç, kent hakkında şu bilgileri verdi:

“Sanayi ve ticaret şehridir. 5 bin yıllık geçmişte yapılan kazılarda ticaretle ilgili çek, senet içeren tabletler çıkmaktadır, halen kazılar yapılmaya devam etmektedir. 150 civarında ülkeye ihracat yapan bir şehirdir. Erciyes Dağı’mızın eteğinde kurulduğu için şehrimizde Erciyes Kayak Merkezimiz uluslararası standartta önem arz eden, kış turizmi için önemli bir merkezdir. Kültürel zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, tarihi dokusuyla, gastronomi dediğimiz yeme, içme kültürüyle önemli bir destinasyon ve turizm merkezidir. Aynı zamanda Kapadokya’nın geçmişte başkentliğini yapmış, Kapadokya kralının da mezarının burada olduğu, o boyutu ile de önem arz eden bir şehirdir. 5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi var. Uluslararası özellikler arz eden, araştırma üniversiteleri olan, eğitime önem veren bir şehirdir. Hoş geldiniz diyor, Kayseri’mizde sizleri görmekten keyif aldığımızı paylaşmak istiyorum.”

Kayseri’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Büyükelçi Manasijevski ise “Sayın Başkana çok teşekkür ederim. Şehrinizde bulunmak bizim için büyük bir memnuniyet. Programımız çok yoğun, ekonomik iş birliği ve yüksek eğitimle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“TARİHİ BİR BİRLİKTELİĞİMİZ OLMASINDAN GERÇEKTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Manasijevski iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekerek, “Sizin de bahsettiğiniz gibi iki ülke arasındaki dostluk gerçekten muhteşem. Biz birlikte 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olduk. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki bölümü vardı. Tarihi bir birlikteliğimiz olmasından gerçekten çok memnunuz. Bildiğiniz gibi çok kültürlü, etnik kökeni çok olan insanların bulunduğu bir günümüz Makedonya’sı, birçoğunun da kökeni Karaman Türklerine dayanıyor. Onlar bizim önemli bir parçamız. Onlar bizim birlikteliğimizin önemli iki sütunundan bir tanesi, o sütunlardan bir tanesi de Türk kökenli insanlar” şeklinde konuştu.

ATATÜRK’E ADANMIŞ İKİ MÜZE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de Makedonya’da doğup, büyümesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunun altını çizen Büyükelçi Manasijevski, “Sadece Osmanlı ile ortak yanlarımız yok aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de Makedonya’da doğup, büyümesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Manastır’daki eğitim aldığı dönemler biliyorsunuz ve biz ona bir Makedonyalı çocuk gibi muamele ettik. Ona adanmış iki tane müzemiz var Makedonya’da; bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk’e bir tanesi babasına. Babasının evini aynı zamanda restore ettik” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Kapadokya’nın kendi ülkelerindeki vatandaşları için önemli bir turistik merkez olduğunu ifade eden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, bu doğrultuda ilişkilerin geliştirilebileceğine ve Üsküp’ten doğrudan uçuşlar yapılabileceğine değindi.

Ayrıca Kayseri’nin ticari geçmişinin çok dikkat çekici olduğunun da altını çizen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Manasijevski, ticaret ve sanayi konusunda daha ileri seviyelerde iş birliği yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Büyükelçi Manasijevski, öte yandan Türk ve Makedon halklarının ilişkilerini daha da ileriye taşımak amacıyla Makedonyalı sanatçıların Kayseri’de, aynı şekilde Türk sanatçıların da Makedonya’daki konserlerde ağırlanabileceğine de değinerek, bundan memnuniyet duyacağını, iki ülkenin yeni fırsatlarının keşfedilmesine yönelik ortamların olduğuna inandığını sözlerine ekledi.