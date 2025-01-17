Sultangazi, Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın orta şeritte seyreden hafriyat kamyonuna çarpması sonucu oluşan kazada hafriyat kamyonu Alibey deresine uçarken hafif ticari araç yol kenarında durdu. Kaza sonucu dereye düşen hafriyat kamyonu sürücüsü SAK ekipleri tarafından kurtarılırken, kazada üç kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Ankara istikametinde dün akşam 22.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 MCM 557 plakalı hafif ticari araç, orta şeritte ilerleyen hafriyat kamyonuna çaptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç bariyerleri aştı. Hafriyat kamyonu Alibey deresine düşerken hafif ticari araç yol kenarındaki boş alanda durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık, itfaiye ve SAK ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dereye düşen kamyon şoförünü kurtarmak için çalışma başlattı.

SAK ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen hafriyat kamyonu şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari araç içinde bulunan sürücü ile bir kişi de yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredekiler kurtarma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.