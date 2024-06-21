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Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden Ö.Ç'nin kullandığı 34 HJU 229 plakalı otomobil, İzmit doğu gişeleri mevkisinde aynı yönde seyreden B.E.Ş. idaresindeki 34 FOR 72 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu 'nun İzmit kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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