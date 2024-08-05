Başarıları ve kariyeri

Dünya Şampiyonaları: 2023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı ve 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen ilk 16 yaş altı yüzücü oldu.

2023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı ve 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen ilk 16 yaş altı yüzücü oldu. Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası: Doha 2024'te büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde etti.

Doha 2024'te büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde etti. Avrupa Şampiyonaları: 2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazandı. Ayrıca, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini birinci sırada tamamladı ve dünya gençler rekorunu kırdı.

Kulüp ve eğitim

Kulüp: Spor yaşantısını Fenerbahçe'de sürdürüyor.

Tunçelli'nin genç yaşına rağmen elde ettiği bu başarılar, onun yüzme dünyasında büyük bir yetenek olduğunu ve gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğini gösteriyor.