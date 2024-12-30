Aksaray'ın Sultanları, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde, CEV Kupası play-off turu ve Süper Lig ikinci yarısındaki maçlar için hazırlıklarına devam ediyor. Sezonun ilk yarısında 13 maçta 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Kuzeyboru, 5 Ocak'ta Aydın Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda başlayacağı ikinci yarı için iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Mehmet Bedestenlioğlu: "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz"

Sezonun ilk yarısını başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirten Bedestenlioğlu, "Sakatlık olmadan, hedeflerimizden uzaklaşmadan iyi bir dönem geçirdik. CEV Kupası'na devam ediyoruz ve ligde de iyi bir noktadayız. Fiziksel olarak hazır hale gelmek için güç depoluyoruz. Takım çok iyi çalışıyor ve antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Yeni oyuncu takviyeleriyle takımı güçlendireceğiz." dedi.

Kaptan Güldeniz Önal: "İkinci yarı çetin geçecektir"

Takım kaptanı Güldeniz Önal, "İlk yarıyı iyi bir noktada tamamladık. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz ve ikinci yarının daha zorlu geçeceğinin farkındayız. Hedefimiz ilk 4'e girmek, ancak en kötü ihtimalle 6. sırada bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anna Lazareva: "Takımın eforu beni mutlu ediyor"

Sezonun ilk yarısında 288 sayıyla en skorer oyuncu konumunda olan Rus oyuncu Anna Lazareva, "İyi bir sezon geçirdim ve takım arkadaşlarımın desteğiyle daha da ileriye gitmek istiyorum. İkinci yarıda daha iyi sonuçlar elde etmeyi umuyorum." dedi.

Nasya Dimitrova: "İyi hazırlandık"

Bulgar oyuncu Nasya Dimitrova da sezonun ikinci yarısına güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.