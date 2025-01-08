Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), insan hak ve özgürlüklerinin korunması, ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı.

KVKK Başkanı Faruk Bilir ile TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, kurumlarını temsilen protokolü imzalayarak iki kurum arasındaki ortak çalışmaları resmi hale getirdi.

İnsan hakları ve kişisel veriler için ortak çalışmalar

KVKK’dan yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol kapsamında:

İnsan hakları ve kişisel verilerin korunmasının önemi konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması,

Çalıştay, panel ve sempozyum gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi,

Kişisel verilerin korunması, ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarına yönelik tematik projelerin hayata geçirilmesi,

Ortak yayınların hazırlanması hedefleniyor.