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Dereci, şampiyona boyunca centilmence mücadele eden sporcuları tebrik etti.

Organizasyonun ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan tarafından verildi.

Turnuvada üçüncülüğü ise Diyarbakır'ı 4-1 yenen Karaman ekibi aldı.

Maçta rakibini 4-2 mağlup eden Manisa ekibi, birinci oldu.

Türkiye genelinden yurt takımlarının katıldığı ve İlkadım Baruthane Çim Saha'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Yozgat ile Manisa karşılaştı.

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