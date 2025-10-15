KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı.

13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvurular, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Sonuçların açıklanacağı tarih henüz netleşmedi ancak geçen yılki takvim göz önüne alındığında Aralık 2025’te açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuruları ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen burs ve kredi başvuruları 13 Ekim’de başladı.

Başvuru süreci, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak 2024 yılında burs ve kredi sonuçları Aralık ayının ilk haftasında duyurulmuştu.

Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, GSB’nin resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

KYK burs ücreti 2026 ne kadar olacak?

2026 yılı burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.

Ancak 2024-2025 eğitim döneminde öğrenciler aşağıdaki tutarlarda KYK bursu alıyordu:

🎓 Lisans ve ön lisans öğrencileri: 3.000 TL

🎓 Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

🎓 Doktora öğrencileri: 9.000 TL

Yeni dönem tutarlarının, Kasım veya Aralık 2025’te belirlenmesi ve Ocak 2026 itibarıyla uygulanması bekleniyor.

Kimler KYK bursu alabiliyor?

KYK bursu, Türkiye’de bir yükseköğretim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler arasından başarı durumu ve gelir kriterine göre belirleniyor.

Başvuru değerlendirmeleri, GSB’nin oluşturduğu algoritma ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri dikkate alınarak yapılıyor.