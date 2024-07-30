Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarıyla ilgili merak edilen beklenen zam, 2024-2025 eğitim döneminde uygulanacak. Adalet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamasına göre, KYK bursları ve kredileri Ekim ayında güncellenmiş miktarlarıyla öğrencilere sunulacak. 2024 yılı için mevcut burs tutarları lisans öğrencileri için 2000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4000 TL ve doktora öğrencileri için 6000 TL olarak belirlenmişti.

2024 KYK burs miktarı ne kadar?

KYK burslarına yapılacak yeni zam, 2025 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek. 2024 yılı burs miktarları şu şekilde:

Lisans Öğrencileri: Aylık 2000 TL

Yüksek Lisans Öğrencileri: Aylık 4000 TL

Doktora Öğrencileri: Aylık 6000 TL

Gelecek dönem için resmi bir açıklama yapılmasa da, bu yıl da benzer oranlarda bir artış yapılması bekleniyor. Burs başvurularının Ekim ayında e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.

KYK burslarında son 3 yıllık artış

2024 yılı burs artışları, geçen yıllarda yapılan zamlarla karşılaştırıldığında dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. İşte son yıllarda KYK burslarındaki değişim:

2023: Lisans 1250 TL, Yüksek Lisans 2500 TL, Doktora 3750 TL

2022: Lisans 850 TL, Yüksek Lisans 1700 TL, Doktora 2550 TL

2021: Lisans 650 TL, Yüksek Lisans 1300 TL, Doktora 1950 TL

Son yıllarda KYK burslarına yapılan bu düzenlemeler, öğrencilere ekonomik destek sağlama konusunda önemli bir rol oynuyor.

2025 dönemi için beklenti

2025 yılı itibariyle KYK burslarının yeniden zamlanması bekleniyor. Ancak, bu zamların ne kadar olacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2024-2025 dönemindeki burs artışlarının detayları, Ekim ayında yapılacak duyurularla netleşecektir.