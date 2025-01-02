KYK kredi borcu olan milyonlarca öğrenci için ödeme sürecine ilişkin önemli bir değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan yeni düzenlemeyle, lisansüstü eğitim sonrası borç ödeme zorunluluğu kaldırıldı.

Önceki düzenlemede, lisans öğrencileri lisansüstü eğitimlerine ara vermeden devam ettiklerinde borçlarını mezuniyetten iki yıl sonra ödemeye başlamak zorundaydı. Ancak bu madde yürürlükten kaldırıldı.

Yeni düzenleme: Borç ödeme süresinde rahatlama

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre:

Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrencilerin iki yıl içinde ödeme zorunluluğu kaldırıldı.

Borçların ne zaman ve hangi şartlarda ödeneceği konusunda ayrıntılar, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

Öğrenciler ve mezunlar, düzenlemenin uygulanma şekline dair detayları merakla beklerken, bu değişiklik KYK borçlularına ödeme sürecinde büyük bir kolaylık sağlayacak.

2025 KYK burs ve kredi miktarlarına zam

Öte yandan 2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında da artış yapıldı. İşte yeni tutarlar:

Lisans öğrencileri: 2.000 TL’den 3.000 TL’ye çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrencileri: 4.000 TL’den 6.000 TL’ye yükseltildi.

Doktora öğrencileri: 6.000 TL’den 9.000 TL’ye çıkarıldı.