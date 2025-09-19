stanbul Cevizlibağ’daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda gündem olan skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yürütülen soruşturma kapsamında iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

Öğrenciler şoke oldu

Tatil sonrası odalarına dönen öğrenciler, dolaplarının kırıldığını, eşyalarının karıştırıldığını ve özel eşyalarının yerlere atıldığını görünce büyük tepki gösterdi.

Tepkiler sosyal medyada büyüdü

Yaşananların sosyal medyaya yansıması üzerine kamuoyunda infial oluştu. Öğrencilerin şikâyetleri kısa sürede gündem olurken Bakanlık harekete geçti.

Bakanlıktan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Soruşturma sürüyor

Bakanlık, olayla ilgili hem idari hem adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Öğrenciler ise yaşanan skandalın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyor.