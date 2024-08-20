Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

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YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KYK yurtlarına başvurular tamamlandıktan sonra sonuçlar açıklanacak ve yurtların açılış tarihleri belirlenecek.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi alabilirler. Ayrıca, e-Devlet'e internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemleri ile de erişim sağlayabilirler.

Editör: Mehrican Candemir