Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrenciler KYK yurt başvuru tarihleri ve ücretleri hakkında bilgi arayışına girdi. Geçtiğimiz yıl başvurular 29 Ağustos'ta başlamıştı ve 2024 yılında da benzer bir tarihte başlaması öngörülüyor.

KYK yurt başvuru tarihleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, şehir dışında eğitim görecek öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2023 yılında KYK yurt başvuruları 29 Ağustos'ta başlamıştı. Bu yıl da başvuruların benzer bir tarihte başlaması bekleniyor. Ancak, resmi açıklama yapılmadığı için kesin bir tarih verilmiş değil.

Başvurular nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler e-Devlet şifrelerini PTT şubelerinden kimlikleri ile alarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu sistem üzerinden başvuru yapabilmek için öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir.

2024-2025 KYK yurt ücretleri

Geçen yıl KYK yurtlarında konaklama ücretleri şu şekilde belirlenmişti:

TİP 1: 345 TL

TİP 2: 405 TL

TİP 3: 480 TL

TİP 5: 510 TL

TİP 6: 570 TL

2024-2025 eğitim dönemi için KYK yurt başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak, geçen yıl belirlenen ücretlerin bu yıl için güncellenmiş halleri ile karşılaşılabileceği düşünülüyor.

Öğrenciler, KYK yurt başvurularının başlamasını beklerken, resmi duyuruları ve tarihlerle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Başvurular başladığında, gerekli belgeler ve başvuru adımları hakkında ayrıntılı bilgilere KYK'nın resmi web sitesinden ulaşılabilir. Bu süreçte, erken başvuru yaparak yer bulma şansını artırmak için hazırlıklara başlamaları önerilir.