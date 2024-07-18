Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' ilan etmesiyle birlikte, emeklilere öğrenci yurtlarında ücretsiz tatil imkanı sunuldu. Antalya, bu fırsatı değerlendiren emeklilerin %25'inin tercihi oldu.

Emekliler Antalya'ya büyük ilgi gösterdi

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Duru, Antalya'nın turizm merkezi olması nedeniyle emeklilerden büyük talep aldığını belirtti. Duru, "Türkiye genelinde müracaatların %25'i Antalya'ya oldu. Şehrin turizm kenti olması ve doğal güzellikleri bu talebi artırdı," dedi.

Emekliler 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı bu proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi. Protokol kapsamında, emekliler 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.

Her hafta yaklaşık 200-250 emekli misafir edilmeye başlandı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda her hafta yaklaşık 200-250 emekli misafir edilmeye başlandı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, emeklilerin torunlarıyla aynı yurtta konaklayabilmelerinin de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Ali Duru, emeklilerin Antalya ekonomisine de katkıda bulunduğunu vurguladı. "Emekliler sadece yatmak için yurtları kullanıyor, diğer ihtiyaçlarını ise dışarıdan karşılıyorlar. Bu da yerel ekonomiye katkı sağlıyor," dedi.

Emekliler projeden çok memnun olduklarını belirtti

Ankara'dan Antalya'ya gelen emekli çift Nazide ve Mehmet Atik, projeden memnuniyetlerini dile getirdi. Nazide Atik, "İnternet başvurusu yaptık ve kabul edildik. Antalya'da güzel vakit geçiriyoruz," dedi. Mehmet Atik ise, "Memurlar çok cana yakın ve anlayışlı. Odalar çok konforlu ve denize yakın. Bu projeden çok memnunuz," şeklinde konuştu.