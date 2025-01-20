Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi ve kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, son dönemde yaptığı uçuşlarla büyük tepki topluyor. Forbes'un beş kez üst üste en genç milyarder listesine adını yazdıran Jenner, 2025’in başından itibaren özel jetini tam 11 kez kullandı. Özellikle, orman yangınlarının yaşandığı dönemde 70 milyon dolarlık jetini kullanması, çevre aktivistlerinin sert eleştirilerine yol açtı.

Eleştirilerin ardında iklim krizi var

Kylie Jenner’ın özel jetinin yol açtığı karbon salınımı, çevre dostu olmayan yaşam tarzı konusunda büyük bir tartışma başlatmış durumda. Daily Mail’in aktardığı bilgilere göre, Jenner, 16 Ocak'ta yalnızca bir günde üç uçuş gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, 2025 yılının ilk ayında 162 ton karbondioksit emisyonuna yol açtı ki bu miktar, 33 evin bir yıllık elektrik kullanımına denk geliyor.

CelebrityJets verilerine göre, 2024 yılında Jenner, toplam 195 uçuş gerçekleştirdi. Özel jetlerin çevreye verdiği zararın giderek daha fazla tartışılmasına yol açan bu uçuşlar, ünlü ismin iklim suçlusu ilan edilmesine neden oluyor. Özellikle orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerinin büyük bir endişe kaynağı olduğu bu dönemde, Jenner’ın bu davranışı çevre dostu yaşam tarzını benimsemiş kişilerin tepkilerini topluyor.