HABEREKSPRES- İzmir Bayraklı Tüneli çıkışında 26 Temmuz 2022’de meydana gelen ve A.S.Ç.’nin 27 Temmuz 2022’de vefat ettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli C.A. “Kasten İnsan Öldürme” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

26 Temmuz 2022 tarihinde İzmir Bayraklı Tüneli çıkışında meydana gelen olayda, uyuşturucu madde etkisi altında bulunan A.S.Ç., 27 Temmuz 2022’de hayatını kaybetmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, önce verilen KYOK kararını kaldırarak yeni bulgular ve deliller ışığında yeniden soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, “Kasten İnsan Öldürme” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçlarından şüpheli C.A., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkemenin vereceği karar, şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağını belirleyecek.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili önceki soruşturmada alınan kararların yeni deliller doğrultusunda geçersiz sayıldığını ve rehabilite edilmiş soruşturma sürecini başlattığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

26.07.2022 tarihinde İzmir ili Bayraklı ilçesi Bayraklı Tüneli çıkışı otoban ortasında uyuşturucu maddesi etkisi altında bulunan ve 27.07.2022 tarihinde vefat eden A.S.Ç'nin ölüm olayı ile ilgili olarak verilen KYOK kararı KALDIRILARAK, yeni bulgular ve deliller ışığında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yeniden soruşturma açılmıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;

“Kasten İnsan Öldürme” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan şüpheli C.A.'nın tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir.