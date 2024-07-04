İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel'de Marsilya karakterini canlandıran Luka Peros, TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin ikinci sezonunda rol alacak. Netflix'te rekor kıran La Casa de Papel'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Peros, bu kez Bizans İmparatorluğu'nun önemli komutanlarından Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.

Yeni Sezonda Heyecan Verici Bir İsim

Ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un da kadrosunda bulunduğu Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, ikinci sezonunda uluslararası bir yıldızı daha ekrana getiriyor. Luka Peros, İstanbul'un fethi sırasında şehrin savunmasında kritik bir rol oynayan Giovanni Giustiniani karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yemekte Bir Araya Geldiler

Dizinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu ile Luka Peros, önceki akşam bir yemekte buluştu. Yemek sonrasında açıklamalarda bulunan Çayoğlu, "Çok heyecanlıyız, sette çok fazla sahne paylaşamayabiliriz ama sürekli beraber olacağız. Dünya standartlarında oyuncularla çalışmak bizim için de çok güzel. Sezon finalini öyle bir yerde bıraktık ki... Gelecek sezon heyecanlı ve ağır bir sezon olacak. Bu kez sıcaklarda başlayacağız, zor bir iş bizi bekliyor" dedi.