UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, La Fiorita'ya konuk oluyor. İlk maçta İstanbul'da 6-1'lik farklı bir galibiyet elde eden Başakşehir, turu geçmek için önemli bir avantajla San Marino Stadı'nda sahaya çıkacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci tarafından yönetilecek. Yardımcılıklarını Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, N. Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla.

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Hamza, Lima, Onur, Aleksic, Serdar, Djalo, Keny, Piatek.

La Fiorita'yı elerse kiminle eşleşecek?

Başakşehir, turu geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavutluk temsilcisi Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Tiflis ekibi, Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Başakşehir'in Avrupa Kupaları performansı

Başakşehir, Avrupa'da bugüne kadar oynadığı 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 73 gol atan turuncu-lacivertli ekip, kalesinde 76 gol gördü.