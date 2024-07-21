İzmir, beklenen yağışları alamadığı için ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Kentin su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı, Temmuz 2008'den bu yana en düşük seviyeye indi. Uzmanlar, La Niña etkisinin şiddetli yaşanmasının kuraklık tehdidini artıracağını belirtiyor ve Ekim-Kasım döneminde doluluk oranının %12'lere kadar gerileyebileceğini ifade ediyor.

Tahtalı Barajı'nda kritik seviyeler

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, Tahtalı Barajı'ndaki su doluluk oranı geçen yıl Temmuz'da %37,55 iken bu yıl %24,65'e düştü. Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu düşüşün 2008 sonrası en düşük seviye olduğunu belirtti ve Ekim-Kasım aylarında doluluk oranının %12'lere inmesinin tehlike çanlarını çaldığını söyledi.

La Niña'nın etkileri

Prof. Dr. Yaşar, bu yıl Süper El-Nino'nun Türkiye genelinde %12 daha fazla yağış sağladığını ancak Ege kıyılarına yansımadığını belirtti. La Niña'nın beklenen sertlikte geçmesi durumunda bölgede ciddi kuraklık yaşanacağını vurguladı. Bu yüzden, yer altı sularının korunması ve kullanılması gerektiğini ifade etti.

Alternatif planlar şart

Suyun bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çeken Yaşar, tarımsal sulama için arıtılmış suyun doğrudan Menemen Ovası'na kazandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, deniz suyunun kullanımına yönelik raporların hazırlanması ve İzmir'in su ihtiyacı için alternatif planların yapılmasının şart olduğunu söyledi. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını önerdi.

Barajlardaki doluluk oranları

İzmir'deki diğer barajların doluluk oranları da dikkat çekici. Balçova Barajı'nda doluluk oranı %45,58'den %55,33'e; Gördes Barajı'nda %7,04'ten %8,97'ye yükselirken, Ürkmez Barajı'nda %39,02'den %33,20'ye düştü. Güzelhisar Barajı'nda doluluk oranı %69,02'den %77,02'ye çıkarken, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda %43,13'ten %26,07'ye geriledi.