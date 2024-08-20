Pasifik Okyanusu'nda El Nino'nun ardından La Nina hava olayının etkili olması bekleniyor. El Nino'nun dünya genelinde sıcaklıkları artırmasının tersine, La Nina'nın soğuk hava koşulları getirmesi öngörülüyor. Bu durumun, özellikle tarım ve metal emtialar üzerinde önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, La Nina'nın küresel emtia piyasasında yeni bir bozulma ve oynaklık yaratabileceğini vurguluyor.

La Nina'nın küresel etkileri

La Nina'nın en belirgin etkilerinin tarım ürünlerinde yaşanması bekleniyor. Analistler, Brezilya'da artan yağışların soya fasulyesi üretimini ve ihracatını olumlu yönde etkileyebileceğini, bu ürünlerin fiyatlarının düşebileceğini öngörüyor. Ancak aşırı yağışların su baskınlarına, mahsullere zarar vermeye ve lojistik aksamalara yol açma riski de bulunuyor. Endonezya ve Malezya'da pirinç ve palm yağı üretiminin artmasının bu ürünlerin fiyatlarını aşağı yönlü etkilemesi bekleniyor. ABD'nin güneyinde ise daha kurak koşulların buğday ve pamuk üretimini olumsuz etkilemesi öngörülüyor.

Metal piyasalarındaki olası etkiler

La Nina'nın metal piyasaları üzerinde de etkili olabileceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Asya, Afrika ve Avustralya'daki madencilik ve taşımacılık faaliyetlerinin yoğun yağış ve selden kaynaklanan aksaklıklarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Bu durum, metal arzını etkileyebilir ve fiyatlarda dalgalanmalara neden olabilir.

Zafer Ergezen'in değerlendirmeleri

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, La Nina'nın dünya genelindeki etkilerinin çeşitli olacağını belirtiyor. ABD'nin kuzeyinde daha ılıman ve yağışlı bir hava beklenirken, güneyde kuraklık öngörülüyor. Brezilya'nın kuzeyinde yağışlı hava, güneyinde ise sıcak havalar gözlemlenecek. Avrupa'da Kuzey Avrupa'nın ılıman olacağı ifade ediliyor. Uzak Doğu'da ise Endonezya ve Filipinler'de yağışlı bir dönem öngörülüyor.

Kahve ve şeker piyasaları

Ergezen, Brezilya'nın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış dengesinin kahve ve şeker fiyatlarında dalgalı hareketlere yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD'nin kuzeyinde yağışlı, güneyinde kurak hava koşullarının buğday ve mısır üretimini azaltabileceği öngörülüyor. Vietnam, Hindistan gibi önemli üretici ülkelerde ise rekoltenin artabileceği ifade ediliyor.

Kasırgalar ve petrol fiyatları

Bu yıl son 10-20 yılın en büyük kasırgalarının görülebileceği öngörülüyor. Brezilya'nın kuzeyinde ve Orta Amerika'da şiddetli kasırgalar yaşanabilir. Bu durumun petrol fiyatları ve navlun fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Panama Kanalı'ndaki geçişlerin sıkıntılı hale gelmesi, konteyner ücretlerinin yükselmesine yol açabilir.