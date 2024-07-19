Birleşik Krallık merkezli Meatly şirketi, laboratuvarda ürettiği tavuk etinin evcil hayvan mamalarında kullanılmasına yönelik resmi onayı aldı. Bu karar, hem hayvan severler hem de gıda endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Dünya'da bir ilk

İngiltere, bu onayla birlikte laboratuvar etini hayvan mamalarında kullanımına izin veren ilk ülke oldu. Bu gelişme, yapay et endüstrisinin hızla büyüyen potansiyelini gözler önüne seriyor.

Meatly CEO'su Owen Ensor, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının bu onay sürecinde önemli bir rol oynadığını belirtiyor. AB'nin katı düzenlemelerinden bağımsız hareket etme imkanı, İngiltere'nin inovasyon alanında öne çıkmasını sağlıyor.

Hayvan severlere çözüm

Yapay et, hayvanların kesilmesine gerek kalmadan üretildiği için hayvan refahını önemseyenler için etik bir alternatif sunuyor. Aynı zamanda çevresel etkileri de geleneksel et üretimine göre daha düşük.

Geleceğin gıdası mı?

Yapay etin hayvan mamalarındaki kullanımı, gelecekte insan tüketimi için de yaygınlaşabileceğinin bir işareti olarak görülüyor. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin yapay ete olan ilgisinin giderek arttığını gösteriyor.

Yine de İtalya, Fransa ve Avusturya gibi bazı ülkelerde yapay et çalışmalarına tepkiler sürerken, ABD'nin bazı eyaletlerinde bu uygulamalar yasaklanmış durumda.