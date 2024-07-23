Birleşik Krallık'taki Meatly firması, laboratuvar ortamında geliştirilen yapay tavuk etini satışa sunacağını açıkladı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, yapay etin Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ve Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansı tarafından onaylandığı belirtildi.

Financial Times’a göre, Birleşik Krallık, laboratuvar yapımı ete onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Meatly CEO'su Owen Ensor, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ve AB düzenlemelerine tabi olmamasının, bu onayın alınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ensor, bu durumun şirket için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

'Yapay ete talep açık'

Ensor, "Bir kişinin hayvanları sevmesi ve onlara eziyet edilmesini istememesi durumunda, evcil hayvanını etle beslemesi bir açmaz yaratıyor. Bu nedenle yapay ete olan talep açık," dedi. Financial Times’ın aktardığına göre, Winchester Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, ankete katılan evcil hayvan sahiplerinin yüzde 50'si hayvanlarını yapay etle besleyeceğini, yüzde 32'si ise bu eti kendilerinin de tüketeceğini belirtmişti.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı’ndan James Cooper, “Güvenli ve yasalara uygun şekilde geliştirildiği sürece yapay etlerin mama ve yem sektöründe kullanımını memnuniyetle karşılıyoruz,” dedi