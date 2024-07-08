Todd Phillips’in yönetmenliğini yaptığı ve Joaquin Phoenix ile Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" için geri sayım sürüyor. Arthur Fleck’in hikayesinin devamını anlatan film, 4 Ekim 2024'te izleyiciyle buluşacak. Lady Gaga'nın filmdeki performansı şimdiden büyük ilgi gördü.

Harley Quinn rolünde Lady Gaga

Joker'in müzikal unsurlar taşıyan bir drama olarak tanımlanan bu devam filminde, Lady Gaga, Harley Quinn karakterine hayat verecek. Daha önce Margot Robbie'nin canlandırdığı bu ikonik rolün, Gaga tarafından nasıl yorumlanacağı merak konusu oldu. Setten gelen görüntüler, Gaga'nın performansı hakkındaki beklentileri artırdı.

Francine Maisler'in övgü dolu sözleri

Filmin oyuncu seçiminden sorumlu Francine Maisler, Lady Gaga'nın performansına övgüler yağdırdı. Maisler, "Gaga cidden çok iyi. Aklınızı başınızdan alacak. Lady Gaga'yı ben önermemiştim. Ama yönetmenin seçimi mükemmeldi" diyerek Gaga'nın oyunculuğuna olan hayranlığını dile getirdi. "A Star is Born" filmindeki yeteneğini kanıtlayan Gaga'nın, Joaquin Phoenix ile olan uyumu da dikkat çekti.

Yetişkinlere yönelik içerik ve yaş sınırı

Film, Amerikan Sinema Filmleri Derneği tarafından "R Rated" olarak sınıflandırıldı ve 17 yaş üstü izleyicilere hitap eden kategoride yer aldı. Cinsellik, çıplaklık ve şiddet içerdiği için bu sınıflandırmayı alan film, serinin ilk filmi gibi yüksek hasılat hedefliyor. İlk film, dünya çapında 1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar gelir elde etmişti.

Başarılı oyuncu kadrosu ve devam filmi

Yeni filmde Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland ve Harry Lawtey gibi isimler de yer alacak. İlk Joker filmi, düşük bütçesine rağmen büyük bir ticari başarı elde etmiş ve Joaquin Phoenix’e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırmıştı. Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği bu devam filmi, benzer bir başarıyı hedefliyor.

Oscar yarışında "Joker: İkili Delilik"

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak ve "Joker: İkili Delilik" de adaylar arasında konuşuluyor. Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filmi de Oscar yarışında dikkat çeken diğer yapımlar arasında.