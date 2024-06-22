Laktoz intoleransı, vücudun laktoz adlı şekeri sindiremediği bir durumdur. Bu durum, karın ağrısı, şişkinlik, ishal ve gaz gibi sindirim problemlerine yol açabilir. Genellikle tehlikeli değildir fakat belirtileri pek de katlanılır bir şey değildir.

Belirtiler nelerdir?

Laktoz intoleransını belirti genellikle laktoz içerikli yiyeceği yedikten ya da içtikten 30 dk ile 2 saat arası görülmeye başlar. En belirgin belirtiler ve semptomlar ise,• İshal• Bulantı ve bazen kusma• Karında kramplar• Şişkinlik• Gaz

Laktoz sınırlarınızı öğrenin

Laktoz intoleransınız olsa bile, belirli sınırlar içinde laktoz içeren gıdaları tüketmeye devam edebilirsiniz. Önemli olan sınırlarınızı bilmektir. Besin günlüğü tutarak neyi, ne zaman ve ne kadar tükettiğinizi ve nasıl hissettiğinizi not alın. Bu şekilde hangi süt ürünlerini ne miktarlarda tüketebileceğinizi belirlemenize yardımcı olabilirsiniz.

Laktoz içermeyen süt ve süt ürünlerini tercih etmeye çalışın

Düzenli süt tüketenler için bazı süpermarketler özel yiyecekler bölümünde laktoz içermeyen veya düşük laktoz içeren sütleri sunmaktadır. Ayrıca laktoz içermeyen peynir ve diğer süt ürünlerini de bulabilirsiniz. Laktoz intoleransı durumunda yeterli kalsiyum alımı sağlamak zor olabilir, ancak laktoz içermeyen ürünler genellikle normal süt ürünleriyle aynı miktarda kalsiyum içerirler.

Gizli laktozu bulmak için dikkatli olun

Laktoz, «laktoz free» yazan ürünler hariç birçok süt ürününde bulunur. Ayrıca paketlenmiş kuru karışımlarda, donmuş gıdalarda ve pişmiş gıdalarda bulunmaktadır. Bu sebeple besin etiketlerini dikkatlice okuyup, «kurutulmuş süt», «katı süt» yada «lor» kelimelerini bulabilirsiniz.

Uzmana danışın

Yemek için yeni yollar bulmak zor olabilir, ancak yalnız değilsiniz; bu konuda profesyonel yardım almalısınız. Beslenme danışmanı, besin etiketlerini nasıl okuyacağınızı, sağlıklı yemek ipuçları, laktoz içeren süt ürünlerini ne kadar ve nasıl tüketebileceğinizi, belirtileri azaltacak yöntemleri ve dengeli bir diyet menüsü hazırlamak konusunda size yardımcı olabilir.