Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Çarşı’sında esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu. Başkan Denizli, çarşı esnafıyla birebir görüşerek talepleri dinledi ve çözüm önerileri üzerine konuştu. Halkçı belediyecilik anlayışını benimseyen Denizli, "Sizlerin ihtiyaçlarını dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız. Çeşme'mizi daha güzel, daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Birlikte, Çeşme’mizi Daha İleriye Taşıyacağız"

Çeşme’nin doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıktığını vurgulayan Denizli, "Bu güzellikleri koruyup geliştirmek, siz değerli esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte mümkün olacak. Sizlerin katkıları bizim için son derece kıymetli. Birlikte, Çeşme’mizi daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri dikkatle not alan Başkan Denizli, "Sizlerden gelen geri bildirimler, çalışmalarımıza yön vermede en önemli kılavuzumuz olacaktır. Sorunları yerinde görmek ve kalıcı çözümler üretmek adına yaptığımız bu tür ziyaretleri sürdüreceğiz" diyerek esnafa bol bereketli bir sezon diledi.