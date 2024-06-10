Aydın'ın Çeşme ilçesinin Belediye Başkanı Lal Denizli, dün gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çeşme Kadın Kolları İlçe Başkanlığı seçimlerinde aktif bir rol aldı. Seçimlerin yapıldığı gün oyunu kullanan Denizli, sonrasında sosyal medya hesabından önemli mesajlar paylaştı.

Başkan Denizli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çeşme için birlikte çalışma mesajı verdi. "Bugün kazanan yine Cumhuriyet Halk Partisi ve yol arkadaşlarımız olmuştur" ifadelerini kullanan Denizli, seçim sürecinde yer alan tüm adaylara teşekkür etti.

Seçimde başkanlığa seçilen Derya Atalan'ı tebrik eden Denizli, yarışan diğer adaylar Canan Bayraktargil ve Derya Atalan'a da teşekkürlerini iletti. Denizli, adayların yarışını "partimize yakışır şekilde" olarak nitelendirdi.

Denizli, paylaşımında CHP'nin kazandığını ve partisinin kazananın yine CHP olduğunu belirtti. Bu zaferin sadece bir seçim zaferi olmadığını, aynı zamanda kadınların siyasetteki gücünü ve etkisini de gösterdiğini ifade etti.

Kadınların Gücüne İnanç

Başkan Denizli, geleceğe umutla yürüdüklerini ve Türkiye siyasetindeki kadınların birliği ve beraberliğini örgütleyerek daha güçlü bir Çeşme için çalışacaklarına olan inancını dile getirdi. Denizli, kadınların siyasetteki rolünün ve katkısının önemine vurgu yaptı.