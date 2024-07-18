Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinden rahatsız olup sahneye çıkmamasına yönelik tartışmalarda eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a tokat gibi bir yanıt verdi. Varank'ın sosyal medyadaki eleştirilerine karşı Denizli yanıt verdi.

Tartışmanın başlangıcı nasıl?

Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen bir eğitim yararına konserde sahneye çıkmadı. Sebebi ise sahnede Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının bulunmasıydı. Bu durum üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Vandi'yi şehri terk etmeye davet etti. Yaşanan krizin ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Denizli'ye sert eleştirilerde bulundu.

Varank’ın eleştirileri ne?

Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lal Denizli’nin makamına bir köpek oturtmasını hatırlatarak, “Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile Türk Eğitim Vakfı için düzenlenen bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP” ifadelerini kullandı.

Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile “Türk Eğitim Vakfı” için düzenlenen bağış gecesine “Yunan” sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi.



Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz.



Klasik CHP. https://t.co/PYD8gP9qed pic.twitter.com/lcHpKPhA6O — Mustafa Varank (@varank) July 17, 2024

Lal Denizli'nin yanıtı

Lal Denizli, Varank’ın sözlerine şu şekilde karşılık verdi: “Sayın Varank, sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından, Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet, bayrak ve Atatürk, sadece biz CHP’lilerin değil, 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP’lilerin en iyi bildiği şeydir.

Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz. Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek. Lakin sizin gibi bu ülkede bakanlık yapmış bir kişinin, sırf CHP’ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum. Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür. Selametle.”

Sayın Varank,



Sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme’de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı’na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği… https://t.co/hlugXsceXZ — Lâl Denizli (@laldenizlicesme) July 17, 2024