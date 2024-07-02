Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Lalapaşa'da 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Vaysal köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 10 farklı uyruklu göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçıları ile mücadelede kararlılığını sürdüren jandarma, bu tür olayların önlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurguladı.

10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.